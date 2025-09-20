قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
أمجد الشوا: لحظات فارقة ينتظرها سكان القطاع وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة

محمد البدوي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن معاناة النزوح القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة على مدار العامين الأخيرين من العدوان الإسرائيلي، لكنها هذه المرة أشد قسوة وأثقل وطأة على المواطنين.

وأوضح أن الانتقال من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع تحوّل إلى رحلة معقدة ومكلفة، خاصة في ظل القصف العنيف الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال العربات المتفجرة وقذائف الدبابات والصواريخ الجوية لدفع الأهالي للنزوح قسراً عن مناطقهم.

منع وصول المساعدات

وأضاف الشوا في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الحصار المشدد المفروض على مدينة غزة يفاقم من معاناة السكان ويمنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ما يزيد من صعوبة أوضاع كبار السن والمرضى والجرحى وذوي الإعاقة الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات مضاعفة أثناء محاولات الانتقال والنزوح.

وأشار إلى وجود مئات الآلاف من المواطنين ما زالوا داخل المدينة تحت القصف والاستهداف المباشر، يعانون ظروفاً إنسانية قاسية وتداعيات كارثية للأوضاع الحالية.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن هذه الكارثة الإنسانية تستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف الاعتداءات ورفع الحصار وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات إلى مدينة غزة وكافة مناطق القطاع، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

https://youtube.com/shorts/s9Cic_lupsU?si=5LpaFVayTgh3cmwB

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

الاعتراف بدولة فلسطين

أستاذ قانون دولي : الاعترافات بفلسطين تقوض النفوذ الإسرائيلي عالميا

استعدادات العام الدراسى الجديد

المدارس جاهزة.. تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات غدا

فتاوى| صلاة كسوف الشمس اليوم .. تعرف على حكمها وطريقة أدائها.. ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. هل عدم التوفيق عقوبة من الله بسبب الذنوب ؟

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

