أمجد الشوا: لحظات فارقة ينتظرها سكان القطاع وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن معاناة النزوح القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة على مدار العامين الأخيرين من العدوان الإسرائيلي، لكنها هذه المرة أشد قسوة وأثقل وطأة على المواطنين.

وأوضح أن الانتقال من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع تحوّل إلى رحلة معقدة ومكلفة، خاصة في ظل القصف العنيف الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال العربات المتفجرة وقذائف الدبابات والصواريخ الجوية لدفع الأهالي للنزوح قسراً عن مناطقهم.

منع وصول المساعدات

وأضاف الشوا في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الحصار المشدد المفروض على مدينة غزة يفاقم من معاناة السكان ويمنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ما يزيد من صعوبة أوضاع كبار السن والمرضى والجرحى وذوي الإعاقة الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات مضاعفة أثناء محاولات الانتقال والنزوح.

وأشار إلى وجود مئات الآلاف من المواطنين ما زالوا داخل المدينة تحت القصف والاستهداف المباشر، يعانون ظروفاً إنسانية قاسية وتداعيات كارثية للأوضاع الحالية.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن هذه الكارثة الإنسانية تستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف الاعتداءات ورفع الحصار وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات إلى مدينة غزة وكافة مناطق القطاع، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

https://youtube.com/shorts/s9Cic_lupsU?si=5LpaFVayTgh3cmwB