احذر النصب.. جمعية خيرية وهمية تطلب تبرعات من المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالإتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام .. فقام المبلغ بعمل تحويل بنكى على رقم (مُحدد) ، وإكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب.

توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية"- 3 سيدات) جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف الأول بقيامه بتأسيس الجمعية المشار إليها والتواصل مع الضحايا هاتفياً لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقى المتهمات بتحصيلها .. كما أرشدوا عن (دفاتر "إستلام نقدية ، شيكات، تفويض لإستلام مبالغ التبرعات" - 2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك "خاص بالجمعية"- ختم بإسم الجمعية - 6 أختام لأشخاص مختلفين - شريحة هاتف تحمل رقم "مُحدد") ..كما أضافوا بإرتكابهم (3) وقائع نصب مماثلة بدائرة قسم شرطة الوراق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.