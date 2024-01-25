احذر من العملة.. الداخلية تكثف حملاتها على التجار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن من ضبط (عاطل) .. بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

وتمكنت الحملات من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.