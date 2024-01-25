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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنادق وطبنجات.. القبض على تاجرى سلاح بالجيزة والشرقية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة و الاتجار فيها.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من (عامل خردة ، سائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العمرانية... وبحوزتهما ( بندقية خرطوش– 2 فرد محلى- عدد من الطلقات النارية). 

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات النارية ). 

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمضبوطات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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