بنادق وطبنجات.. القبض على تاجرى سلاح بالجيزة والشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة و الاتجار فيها.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من (عامل خردة ، سائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العمرانية... وبحوزتهما ( بندقية خرطوش– 2 فرد محلى- عدد من الطلقات النارية).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات النارية ).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمضبوطات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.