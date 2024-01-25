عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إقامة مهرجان مسرح الجنوب بالكنيسة الإنجيلية بقنا

مسرح الجنوب
مسرح الجنوب

تستضيف الكنيسة الإنجيلية بقنا فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة  والمقامة  بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 الى 6 مارس 2024 المقبل  برعاية  وزارة الثقافة , وزارة الشباب والرياضة , محافظة قنا , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز قفط  وجراند هوتيل  ومدينة دريمز , مؤسسة رديك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا .

قال القس خالد وجيه راعى الكنيسة الإنجيلية فى قنا  : نحن سعداء باستضافة حدث دولى كبير فى منطقة الصعيد والذى يضم  وفود من 20 دولة هي كندا وإسبانيا ورومانيا والهند والعراق وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وبنين والسنغال ومالي وجنوب السودان  .. فدائما نشجع العمل المجتمعي وخاصة الفنون والثقافة والابداع. 

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

مسرح الجنوب

واضاف  انه سيتم استضافة بعض الورش التدريبية التى يقيمها المهرجان فضلا عن العروض الفنية والثقافية التى ستقام فى نادى الكنيسة  الانجيلية  بشارع الدكاترة .

وقعت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواوي، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بروتوكول تعاون، مع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط  بمحافظة قنا  ، لاستضافة فعاليات المهرجان وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل برعاية  وزارة الثقافة  , وزارة الشباب والرياضة , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , مدينة دريمز , مؤسسة رديك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا.

وقال هيثم الهواوي، رئيس المهرجان، إن هناك خطة لإقامة اكبر عدد من الفعاليات المتنوعة  لأهالي مركز ومدينة قفط  خلال هذه الدورة والذين يصل عددهم الى  300 الف نسمة تقريبا  فضلا عن إقامة مكتبة ثابتة مجانية فى بعض القرى التابعة لمركز قفط.

وأضاف حسانى محمود اسماعيل  ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط  ، إننا سعداء بتقديم فعاليات المهرجان الذي استطاع ان يحدث نقلة ثقافية وفنية بمحافظة قنا خلال دورته الماضية , كما أنه فرصة لتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة، مثل العروض المسرحية والورش التدريبية المحروم منها أهالي مركز ومدينة قفط بكافة فئاتهم العمرية.

مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
المهرجان المسرحى الدولى المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى الناقد الفني هيثم الهواوي المسرحى الدولى لشباب الجنوب هيثم الهوارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

إصابة جديدة.. خبر صادم قبل مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية |فيديو

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

ترشيحاتنا

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

ارتجاج في المخ.. مفاجأة بشأن مدة غياب إمام عاشور عن المنتخب

موعد أذان المغرب لصائمي الأيام البيض فى رجب.. ودعاء الرسول عند الإفطار

روسيا توجه رسالة إلى العدل الدولية ودول العالم بشأن تصرفات إسرائيل بغزة

من أول 100 جنيه| فرصة مضمونة للاستثمار في الذهب.. حكاية أول صندوق حكومي للمعادن

بيان عاجل من "المحامين الدولية" بشأن الدعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها |شاهد

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

فيديو

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ