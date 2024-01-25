إقامة مهرجان مسرح الجنوب بالكنيسة الإنجيلية بقنا

تستضيف الكنيسة الإنجيلية بقنا فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة والمقامة بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 الى 6 مارس 2024 المقبل برعاية وزارة الثقافة , وزارة الشباب والرياضة , محافظة قنا , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركز قفط وجراند هوتيل ومدينة دريمز , مؤسسة رديك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا .

قال القس خالد وجيه راعى الكنيسة الإنجيلية فى قنا : نحن سعداء باستضافة حدث دولى كبير فى منطقة الصعيد والذى يضم وفود من 20 دولة هي كندا وإسبانيا ورومانيا والهند والعراق وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وبنين والسنغال ومالي وجنوب السودان .. فدائما نشجع العمل المجتمعي وخاصة الفنون والثقافة والابداع.

مسرح الجنوب

واضاف انه سيتم استضافة بعض الورش التدريبية التى يقيمها المهرجان فضلا عن العروض الفنية والثقافية التى ستقام فى نادى الكنيسة الانجيلية بشارع الدكاترة .

وقعت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواوي، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بروتوكول تعاون، مع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط بمحافظة قنا ، لاستضافة فعاليات المهرجان وذلك خلال الفترة من ١ إلى ٦ مارس المقبل برعاية وزارة الثقافة , وزارة الشباب والرياضة , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , مدينة دريمز , مؤسسة رديك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا.

وقال هيثم الهواوي، رئيس المهرجان، إن هناك خطة لإقامة اكبر عدد من الفعاليات المتنوعة لأهالي مركز ومدينة قفط خلال هذه الدورة والذين يصل عددهم الى 300 الف نسمة تقريبا فضلا عن إقامة مكتبة ثابتة مجانية فى بعض القرى التابعة لمركز قفط.

وأضاف حسانى محمود اسماعيل ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط ، إننا سعداء بتقديم فعاليات المهرجان الذي استطاع ان يحدث نقلة ثقافية وفنية بمحافظة قنا خلال دورته الماضية , كما أنه فرصة لتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة، مثل العروض المسرحية والورش التدريبية المحروم منها أهالي مركز ومدينة قفط بكافة فئاتهم العمرية.

مسرح الجنوب

مسرح الجنوب

مسرح الجنوب