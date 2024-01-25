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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان للتذوق.. محافظ الغربية يعقد اجتماعا لحل مشكلات مربي النحل ومصنعي العسل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم مع مربي النحل ومصنعي العسل بالقرى المنتجة بالمحافظة ،بحضور الدكتور فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب و كافة الجهات التنفيذية المعنية والخبراء والمتخصصين من جامعة طنطا لتذليل كافة التحديات التي تواجه مربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة.

 وذلك تنفيذًا  لتوصيات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية والذي تم عقدة بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد  كبير من القرى المنتجة.

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حيث قام محافظ الغربية خلال الاجتماع بالاستجابة الفورية لكافة المطالب الخاصة بمربي النحل ومصنعي العسل بالمحافظة ، فوجه المحافظ بعمل لقاء توعوي للنحالين بقرية شبشير لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والمنح والتراخيص لهم . 

كما وجه المحافظ بإقامة مهرجان للتذوق والتعريف بأنواع العسل للمواطنين والجمهور تجنبا للغش التجاري، و جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعرض منتجات النحالين من خلال المعارض التي تقام داخل وخارج مصر  .

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وطالب المحافظ اتحاد النحالين بإرسال صوره من منتجاتهم  مع شرح تفصيلي لها ولمميزاتها وذلك ليتم ارساله لكافة الجهات المعنية بالتصدير لفتح أسواق جديده بالخارج لهم للحد من مشكلات التسويق خارجيا ورفع العائد ليصل لصغار النحالين.

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تنمية الاقتصاد تنفيذي تخصص تحقيق التنمية المستدامة تحقيق الاكتفاء الذاتي تخص بالقرى بمحافظة الغربية بيئة مناسبة بناء الجمهورية الجديدة شرح تفصيلي طارق رحمي محافظ الغربية قرية شبشير

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