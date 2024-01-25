طفرات إنشائية وخدمية.. كيف طورت الداخلية خدماتها للمواطنين خلال عام 2023| شاهد

طفرة إنشائية وخدمية .. شعار رفعته وزارة الداخلية خلال الأعوام القليلة الماضية لتمضى قدما فى تطوير منشآتها وخدماتها لتوفيرها للمواطنين فى سهولة ويسر .

واصلت وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى خطتها لتطوير خدماتها خاصة المتعلقه بالمواطنين وتطوير خدمتها الالكترونية لتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر .

رفعت وزارة الداخلية شعار تستمر مسيرة بناء الوطن وتستمر معها التضحيات ، حيث تقوم الأجهزة الامنية بدورها فى محاربة الجريمة بكافة أشكالها وفى نفس الوقت تعمل على توفير خدمات مميزة للمواطنين.



خدمات الكترونية مميزة

قامت الوزارة بالتوسع فى الخدمات الالكترونية من خلال المنصة الموحدة التى تيسر على المواطنين الحصول على خدمات المرور والأدلة الجنائية والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل حيث بلغ عدد المترددين على بوابة وزارة الداخلية خلال العام الماضى حوالى 29 مليون مواطن.

الربط بين تصاريح العمل والجوازات

كما تم استحداث خدمة الربط الإلكتروني فيما بين إدارتي تصاريح العمل والجوازات والهجرة والجنسية وارسال كافة تصاريح العمل الصادرة للمواطنين اليه الى كافة المطارات والموانئ على مستوى الجمهورية لتظهر بيانات كافة التصاريح بشاشات الجوازات في كافة منافذ السفر.

رخصة قيادة بشريحة الكترونية

وفى إطار تطوير خدمات المرور تم البدء في اصدار تراخيص القيادة المؤمنة المزودة بشرائح الكترونية مشفرة والتى تقرأ إلا بجهاز مخصص لها ب6 محافظات كمرحلة أولى حتى تعمم على مستوى الجمهورية .

خدمة الشباك الواحد بوحدات المرور

وتم التوسع فى تقديم خدمة الشباك الواحد فى وحدات التراخيص على مستوى الجمهورية وإتاحة خدمة إجراء الفحص الفني والحصول على شهادة بيانات من اى وحدة تراخيص دون الحاجة للتقيد بوحدة المرور الخاص بالمواطن جغرافيا.

سيارات الفحص والتجديد المتنقلة

كما تم زيادة عدد السيارات المتنقلة التي تقدم خدمة التراخيص والفحص الفنى فضلا عن استحداث تطبيق لرصد وفحص حوادث المرور على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة ال bda المحمولة بالإضافة الى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين .

أحوال اكسبريس

واستكمالا لمنظومة تطوير الأحوال المدنية تم إنشاء مراكز إضافية لخدمة أحوال اكسبريس بعدد 6 محافظات والتى تتيح اصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومى للمواطنين خلال 20 دقيقة فقط بالإضافة الى تجهيز سيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية بالميادين الرئيسية لتقديم الخدمات للمواطنين.

ترجمة مصدرات الأحوال المدنية لـ 25 لغة

كما تم التوسع فى تقديم خدمات ترجمة مصدرات الاحوال المدنية للمواطنين الى 25 لغه أجنبية فى 59 مقر للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية.

وذلك فضلا عن استحداث مركزين نموذجيين لذوى الهمم بالشيخ زايد والاميرية بالإضافة إلى نشر 18 ماكينة السجل المدنى الذكى فى المراكز التجارية حيث وصل عدد تلك الماكينات الى 59 ماكينة على مستوى الجمهورية.

تطوير مقرات الاحوال المدنية

كما تم تطوير 100 مفر للاحوال المدنية ليصبح اجمالى عدد المقرات التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية 548 مقر .

تطوير مقرات تصاريح العمل

وفى ذات السياق تم تطوير 15 وحده اتصاريح العمل ليصبح عدد الوحدات التى تم تطويرها على مستوى الجمهوية 40 وحده بالاضافة الى تطوير 10 وحدات للجوازات ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 55 قسما عبى مستوى الجمهوريةلتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.

تطوير اقسام ومراكز الشرطة

كما استمرت الوزارة فى خطتها لتطوير المنشأت الشرطية لتوفير بيئه امنيه مميزه حيث تم رفع كفاءة 30 قسم ومركز شرطة وتشيد مبنى جديد لقسم شرطة المطرية ليصبح اجمالى ما تم تطويرة 360 قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية.

مبنى جديد للادلة الجنائية

كما قامت الوزارة بانشاء مبنى جديد للادارة العامة للادله الجنائية لتضم 21 معملا من احدث المعامل المزوده باجهزة على اعلى مستوى .

تطوير مديريات الامن

كما انهت الوزارة حطه تطوير ورفع الكفاءه الانشائية ل9 مديريات امن ليصبح اجمال عدد مديريات الامن التى تم تطويرها ل19 مديرية امن على مستوى الجمهورية.