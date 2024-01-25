قومي المرأة بأسوان يواصل تنفيذ أنشطة لتنمية الأسرة

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان أن مكتب الشكاوى بفرع المجلس يستكمل بالتعاون مع شيوخ الأزهر الشريف عقد الندوات التوعوية المتعلقة بالإرشاد الأسرى والتربية والتنشئة المتوازنة ، وتم تنفيذ هذه الندوات بقرى نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .

وقالت هدى مصطفى بأنه يتوازى مع ذلك استكمال أنشطة فرع المجلس الخاصة بتعزيز أساليب النظرة الإيجابية للمستقبل ، وتنظيم جلسات مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء بما يساهم فى تحقيق المحاور الهادفة للارتقاء بالأسرة فى إطار التدخل الثقافي والتوعوى والتعليمى وزيادة الوعى بالتعامل مع كافة القضايا المجتمعية .

الندوات التوعوية

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يواصل فرع المجلس القومى للمرأة سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي تنفيذاً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .