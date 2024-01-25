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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي على بوابة التعليم الاساسي |اعرف درجاتك الآن

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الإعدادي

يبحث جميع طلاب الصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة وأولياء امورهم ، عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

ومن جانبها ، أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ظهور  نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة عبر رابط  نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.cairomoe.net/ 

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة عبر رابط  نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.cairomoe.net/  ، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عن إتاحة نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 عبر التليفون الارضي عن طريق الاتصال على 09000100 ، او بالتليفون المحمول على رقم 5757 

وأكدت المدارس الإعدادية ، أنه مع ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة عبر رابط  نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.cairomoe.net/  ، يجد الطالب نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024  معلنة بالدرجات وليس بالألوان 

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي 

  • اضغط على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://www.cairomoe.net/ 
  • ادخل الرقم القومي
  • حدد المرحلة الدراسية
  • حدد الصف الدراسي
  • حدد العام الدراسي 
  • حدد الفصل الدراسي
  • اضغط على عرض النتيجة

وتظهر في قوائم نتيجة الصف الأول الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي :

  • اسم الطالب
  • رقم الجلوس
  • درجات الطالب في  :  “اللغة العربية - اللغة الإنجليزية  الدراسات الاجتماعية - الرياضيات - العلوم - التربية الدينية - التربية الفنية - الحاسب الآلي - التربية الرياضية - المشروعات البحثية - النشاط”، بالإضافة إلى المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.
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