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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«فلاي بغداد» تعلن إيقاف جميع رحلاتها لحين إشعار آخر.. اعرف السبب

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت فلاي بغداد إيقاف جميع رحلاتها الجوية ابتـداءً مـن هـذه اللحظـة ولحين إشـعـار آخـر لحيـن اكتمال التحقيق مع
الرئيس التنفيذي وإدارة فلاي بغـداد من قبل اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية . 

 

وأكدت الشـركة العراقية امتثالها كليا بإدارتها وموظفيها ورئيسها التنفيذي
لتطبيق القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بوقف جميع حسابات الشركة في البنوك العراقية. 

كمـا عبرت الشركة عن ترحيبهـا بهـذا الـقـرار لغـرض اثبـات عـدم صحـة إدعـاء وزارة الخزانة الامريكية بحق فلاي بغداد والرئيس التنفيذي  بشير عبدالكاظم علوان الشباني.


وقالت أيضا : لذا اقتضى التنويه الى جميع المسافرين ممن لديهم حجـوزات على طيران فلاي بغداد. 


وتابعت : كمـا واننا بالوقت الحالي لا يمكننا تحريك حساباتنا المصرفيـة لذا من غير الممكن علـى فلاي بغـداد اعـادة مبالغ التذاكـر الملغـاة او حجـز تذاكر للمسافرين على شركات طيران اخرى ونتمنـى ايضا مـن الحكومة العراقية مساعدة المسافرين وايصالهم الى وجهاتهم عبر شركات الطيران الاخرى العراقية والاجنبية. 


واتمت الشركة بيانها قائلة : نؤكـد انـا سـعداء بقـرار الحكومـة ومرحبيـن بـأي لجنـة تفتيشية تقـوم بتدقيق ادعاءات الخزانة الأمريكية الرئيس التنفيذي لطيران فلاي بغداد. 

وكانت صحيفة بغداد اليوم نقلت عن مصدر مطلع، امس الثلاثاء قوله قيام البنك المركزي العراقي بتجميد حسابات "فلاي بغداد" في 3 بنوك رئيسية.

وقال المصدر لـلصحيفة العراقية "، إن "المركزي العراقي قام بتجميد حسابات شركة فلاي بغداد للطيران في ثلاث بنوك رئيسة إستجابةً لعقوبات الخزانة الأميركية".

وفي وقت سابق، وصفت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، أمس الاثنين، استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والدولار، بأنه انتهاك صارخ لسيادة العراق.

وذلك تعليقاً على قرار الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على شركة طيران "فلاي بغداد" و 3 شخصيات على صلة بكتائب حزب الله.

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