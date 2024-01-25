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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج بالعفو عن 4187 من نزلاء السجون| صور

المفرج عنهم
المفرج عنهم

 

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

 حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (4187) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.. وتنفيذاً لقرار السيد/رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.


 

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الاحتفال بعيد الشرطة الإفراج عن المحكوم الإفراج بالعفو الحماية المجتمعية السياسة العقابية المحكوم عليهم عيد الشرطة الـ 72

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