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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريو مجنون| كوت ديفوار تسعى لاستعارة رينارد من فرنسا

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

يسعى اتحاد الكرة الإيفواري إلى التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة الفريق في باقي مشواره بكأس الأمم الأفريقية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن الاتحاد الإيفواري تواصل مع نظيره الفرنسي لاستعارة رينارد الذي يرتبط بتعاقد لتدريب منتخب فرنسا للسيدات حتى أغسطس 2024.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن هيرفي رينارد شارك أيضا في المناقشات، ويتبقى حاليا موافقة المدرب الفرنسي على فكرة الإعارة.

وكان الاتحاد الإيفواري أقال المدرب الفرنسي جان لويس جاسيه، بعد الخسارة الثقيلة أمام غينيا الإستوائية 0-4 في ختام الدور الأول من الكان.

إلا أن منتخب كوت ديفوار تأهل لدور الـ16 بسيناريو إعجازي، بعدما حجز البطاقة الأخيرة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويستعد الأفيال لاختبار من العيار الثقيل، بمواجهة منتخب السنغال "حامل اللقب"، يوم 29 من الشهر الجاري.

وكان هيرفي قاد منتخب كوت ديفوار، للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في نسخة 2015 بغينيا الإستوائية.

كما توج رينارد مع زامبيا، بكأس الأمم الأفريقية في نسخة 2012 بالجابون وغينيا الإستوائية.

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