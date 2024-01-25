تحذير عاجل من آبل لمستخدمي آيفون.. لا تتجاهل هذا التحديث

أصدرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل Apple ، تحديثا عاجلا لأجهزة آيفون، يعمل على إصلاح أكثر من 10 مواطن خلل أمنية تؤثر على علامتها التجارية الشهيرة للهواتف الذكية.

ويأتي هذا التحديث العاجل لأجهزة آيفون، لتصحيح أحد الأخطاء - التي تم العثور عليها في برنامج WebKit من آبل - والذي حصل على تصنيف "يوم الصفر" نظرا لخطورته.

ويعني هذا التصنيف أن المتسللين والمحتالين عبر الإنترنت، على علم بهذه الثغرة الأمنية، والتي يمكن استغلاله بشكل واسع لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أجهزة آيفون، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت شركة آبل إلى الإسراع في طرح التحديث لإصلاح الخلل.

ولتوضيح المزيد من التفاصيل حول خطورة مشكلات WebKit، وهو المحرك الخاص بمتصفح سفاري على أجهزة آيفون، قالت آبل: "إن الخطأ قد يسمح بمعالجة محتوى الويب المصمم بشكل ضار والذي قد يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وتعتقد أنه تم استغلال هذه المشكلة بشكل كبير".

ومن جهتها، حثت آبل مستخدمي هواتف آيفون، على التوجه بسرعة إلى الإعدادات والتحقق من من وجود أي تحديثات بما في ذلك الإصدار iOS 17.3، والذي يتضمن إصلاحا للمشكلة وعددًا من الميزات الجديدة.

وأكدت آبل أن الإصلاحات الأمنية ليست هي التغييرات الوحيدة في هذا الإصدار، حيث أضافت مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة في iOS 17.3 بما في ذلك حماية الأجهزة المسروقة.

كيفية تثبيت تحديث iOS 17.3

لتثبيت نظام التشغيلiOS 17.3 الجديد، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قائمة الإعدادات Settings> ثم النقر فوق "عام" General> ثم "تحديث البرنامج" Software Update.

ثم انقر فوق "تثبيت" إذا كان تحديث iOS 17.3 متاحا للتنزيل، وسيتم إرشادك عبر الخطوات لإتمام عملية التنزيل وإعادة تشغيل الجهاز.

ومن المستحسن إجراء إجراء التنزيل عند الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi، حيث يبلغ حجم نظام التشغيل iOS 17.3 حوالي 800 ميجابايت.