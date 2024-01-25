بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. سبالينكا تتجاوز جوف وتصعد للنهائي

تأهلت البيلاروسية أرينا سبالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الأمريكية كوكو جوف المصنفة الرابعة بنتيجة 7-6 و6-4، في مباراة استغرقت ساعة و42 دقيقة.

وحجزت سابالينكا المصنفة الثانية 25 عاما، مكانها في نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس مع الفائزة من مباراة الأوكرانية دايانا ياستريمسكا والصينية جنغ تشينوين اللتين تلعبان لاحقا.

وفي إعادة لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي، بدأت اللاعبتان المباراة بصورة متباينة إذ أطلقت سبالينكا ضربة إرسال ساحقة واستغلت ضرباتها الأمامية في الحفاظ على إرسالها قبل أن تستثمر خطأين مزدوجين من جوف لتكسر إرسالها.

وردت جوف على الفور وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال لكن إرسال بطلة أمريكا المفتوحة تراجع ما سمح لسبالينكا بتهدئة نفسها بعد تأخرها 6-5 لتحسم المجموعة الأولى.

ومضت المجموعة الثانية سجالا لتتعادل اللاعبتان 4-4، بينما تغلبت قوة سبالينكا على سرعة جوف وتقدمت بفضل كسر حاسم للإرسال عندما أرسلت اللاعبة الأمريكية كرة إلى خارج الملعب قبل أن تحسم سبالينكا الفوز بإرسالين ساحقين.