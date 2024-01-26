علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة | تفاصيل

السيارات تحتوي علي الكثير من الأجزاء الهامة مسئولة عن تشغيل محرك السيارة من ضمنها النظام الكهربائي الذى يتكون أيضا من قطع هامة منها دينامو السيارة الذى يعمل علي تحويل الطاقة الحركة إلى طاقة كهربائية .

علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة

بعد تحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية يتم تخزينها في البطارية من أجل القيام بتشغيل ملحقات السيارة الكهربائية منها، الراديو ، و مصابيح الإضاءة ، والتكييف .

- علامات تدل على تلف دينامو السيارة :

علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة

1- ضعف إضاءة السيارة :

من الاعراض التي تدل علي تلف دينامو السيارة هو ضعف اضاءة السيارة او تذبذب الإضاءة ، لان الدينامو هو المسؤول عن مد السيارة بالكهرباء الازمة للتشغيل .

2- فتح وغلق النوافذ الكهربائية بصعوبة :

علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة

دينامو السيارة يعمل علي مد النوافذ الكهربائية بالطاقة اللازمة من اجل تشغيلهم وفي حالة تعرضه للضرر يتم توصيل الكهرباء الي النوافذ ولكن بشكل غير منتظم مما يؤدي الي ضعف عملهم .

3- إضاءة لمبة التحذير باللوحة القيادة :

لمبة تحذير البطارية في لوحة العدادات تتم إضاءتها عند تشغيل السيارة وفي هذه الحالة تدل علي وجود عطل أو مشكلة في الدينامو .

4- تلف البطارية :

علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة

تتلف بطارية السيارة في حالة عدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية من اجل عملية تشغيل المحرك، وفي هذه الحالة يكون هناك مشكلة بالدينامو هي التي اديت الي تلف البطارية .

5- صدور صوت :

علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة

في حالة تعرض الدينامو أو أحد أجزائه للتلف تصدر أصواتاً من الدينامو عند التشغيل .

6- شم رائحة احتراق من الدينامو :

علامات تشير لـ تلف دينامو السيارة

إذا تعرض الدينامو للتلف تصدر منه رائحة احتراق تدل هذه الرائحة على احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بسبب الحرارة .