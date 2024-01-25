مدرب منتخب مصر لليد : فوزنا على تونس عن جدارة..والجماهير كلمة السر

أبدى خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته الغامرة بعد الفوز على تونس والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال باستور إن الفوز على تونس كان مستحقا بعد ظهور منتخب مصر بشكل قوي طوال المباراة والسيطرة عليها.

وأكد أن مباراة تونس كانت صعبة للغاية في ظل القوة التي يتمتع بها الفريق المنافس، ولكن لاعبي منتخب مصر كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في الفوز بها نتيجة التركيز الكبير لدى اللاعبين .

ووجه باستور التحية إلى الجماهير المصرية بعد الحضور الكبير في مباراة تونس، مشيرا إلى أن الدعم الكبير من الجماهير كان كلمة السر والحسم في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على تونس بنتيجة 30 /25 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقامة في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم مصر على تونس 17 /12 .

قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في السيطرة عليها في ظل تألق عدد كبير من لاعبيه وعلى رأسهم محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع وعلى زين وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومهاب سعيد وأحمد خيري وكريم هنداوي.

وبهذا الفوز يصعد منتخب مصر إلى المباراة النهائية وينتظر الفائز من الجزائر و الرأس الأخضر لمواجهته على لقب الأمم الإفريقية.

كان منتخب مصر صعد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على أنجولا بينما تأهل منتخب تونس على حساب غينيا .

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، على أن يختار منهم 18 لاعبا في الاجتماع الفني لكل مباراة، ويتم اختيار 16 منهم للعب قبل انطلاق المباراة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.