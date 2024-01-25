خلال اعتماد نتيجة الإعدادية.. محافظ بورسعيد: ابعدوا عن تجار العلم| شاهد

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أولياء أمور طلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية بالبعد عن تجار العلم ممن يستهدفون اقتصاد الأسرة المصرية تحت مسمى الدروس الخصوصية والتى ستواجهها المحافظة خلال المرحلة المقبلة بكل حزم.

وأضاف محافظ بورسعيد خلال اعتماده نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أن التعليم فى مصر مازال مجانيا وأن أولياء الأمور حولوا التعليم إلى خاص بالمصروفات لانسياقهم خلف الدعاوى والوعود الكاذبة لتجار العلم.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، نتيجة الشهادة الإعدادية، كأولى محافظات الجمهورية التي تعلن النتيجة وبنظام البابل شيت الجديد، الذي يتم تطبيقه في المحافظة ، والتى جاءت بنسبة ٧٥,٤٪، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بنتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة ٧٥,٤٪ و مادة اللغة العربية بنسبة نجاح ٩٧٪ ،و مادة اللغة الإنجليزية بنسبة نجاح ٨٦٪ ،و مادة اللغة الفرنسية بنسبة نجاح ١٠٠٪ ،و مادة العلوم بنسبة نجاح ٨٣,٤٤٪ .

وأكد محافظ بورسعيد أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسي الحالي هو ١٣٨٣٩ طالبا وطالبة ، والحضور ١٣٨١٣ والغياب ٢١، والدمج ٣١٩، والمنازل ٢٠٠٠، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في خدمة الطلاب في العملية التعليمية وما جري من إجراءات خلال فترة الإمتحانات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في ملف التعليم، أشاد به الجميع وباتت نموذجا يتم تطبيقه في عدد من الأماكن الأخري.

وطالب محافظ بورسعيد بعدم الانسياق خلف صفحات ومروجى الاشعات ومفتعلى الأزمات مشير آلة واقعة الفرنساوي فى لجنة عمرو بن العاص و الذي تأكد من عدم صحتها على أرض الواقع بنفسه .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى محافظة بورسعيد أن الامتحانات لم تخرج مطلقا من كتاب المدرسة و الذي تجاهله معظم الطلاب واستخدموا ملخصات الدروس الخصوصية.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أنها حرصت خلال جولاتها بالمدارس خلال الفصل الدراسي التأكيد مرارا وتكرارا على تفعيل الطلاب لامتحانات الباركود الموجودة بالكتاب المدرسي لافته انها ميزة تقرب لهم رؤية الامتحانات .

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد شكرها لربان السفينة و داعم العملية التعليمية على،أرض الباسلة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتذليله كافة العقبات وإصدار تعليمات لجميع الأجهزة بتوفير كل الدعم للمنظومة التعليمية لافته أن جهود زملائها من قيادات التعليم كان نتاجها اعتماد النتيجة بعد أقل من ٢٤ ساعة من انتهاء الامتحانات وأن جهود رؤساء اللجان كان لها الاثر الأكبر فى خروج العملية الامتحانية فى جو هادئ

واشادت وكيل تعليم بورسعيد برؤساء لجان ابن خلدون و الحديدى و النادى ومحمد السيد الذين واصلوا الليل لنقل لجنة من مدرسة لاخرتين وإنهاء الأعمال و التجهيزات فجرا ومباشرة عملهم بعد سويعات قليلة جدا كمسؤلين عن إدارة تلك اللجان خاصة وأنهم سيدات فضليات مسؤلين عن شئون اسر بها أزواج وأبناء.