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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد لـ صدى البلد: المواطن لمس تغييرا جذريا في الخدمات الصحية

صدى البلد تحاور محافظ
صدى البلد تحاور محافظ بورسعيد

قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال لقائه مع صدى البلد، إن هيئة الرعاية الصحية حققت تقدمًا غير مسبوق في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء بورسعيد، من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المواطن البورسعيدي شهد تغييرًا جذريًا في الخدمات الصحية بعد تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية، قائلا: نفخر بأن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة، والتي حققت تطورًا صحيًا يليق بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

جاء ذلك خلال افتتاح مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام التابع أيضًا لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد ، ثم افتتاح مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي في بورسعيد.

وشملت فعاليات الافتتاح، عرض فيديو وثائقي عن خدمات مجمع الشفاء الطبي، وخدمات مركز الشفاء للغسيل الكُلوى الجديد بالمجمع الطبي، تلاها جولة تفقدية في المركز وتفقد غرف الكشف والعزل والطوارئ، إضافة إلى تفقد صالات الغسيل الكُلوي، واستطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمركز خلال فترة التشغيل التجريبي، حيث أشاد المنتفعون بجودة الخدمات والالتزام بمعايير سلامة وأمان المرضى، معربين عن مدى رضاؤهم الشديد عن الخدمة وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية بمركز الشفاء للغسيل الكُلوى.

صدى البلد تحاور محافظ بورسعيد

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ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبي متميز بعد تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المنظومة أحدثت تحولًا كبيرًا في البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، وجودة الخدمات، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية تقدم مستوى راقي ومتميز من الخدمات والرعاية الصحية لأبناء بورسعيد، ومضيفًا أن بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وصارت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

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وتابع المحافظ: بإشادته بجودة التجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى لمركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أن هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة هيئة الرعاية الصحية، وموجهًا الشكر والتقدير لكل القيادات والعاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية على ما يقدمونه من خدمات ورعاية صحية متكاملة على أعلى مستوى لأبناء محافظة بورسعيد.

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