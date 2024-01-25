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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفها قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بطائرة مسيرة

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت  بسماع انفجارات قوية في مدينة أربيل حيث أعلنت فصائل المقاومة مهاجمة قاعدة مطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وكانت مسيرة مسلحة، امش الأربعاء قصفت  قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، وذلك عقب ساعات على ضرب القوات الأمريكية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مصدران عراقيان اليوم الأربعاء أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الأنبار وبابل لقصف جوي أمريكي خلفا ضحية وإصابات بين صفوف عناصرها.

 

وذكر بيان منسوب لقيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي: أن "القوات الأمريكية تستمر في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضاف البيان "قد ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي علي أنور صبيح الساعدي، وأصيب اثنين من رفاقه بجروح".
 

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