لاعب الأهلي السابق: محمد صلاح نجم كبير وعمره ما يهرب.. فيديو

قال ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، إنه كان يتمنى تواجد محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، ليكون بديلًا لمحمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الشناوي هو الحارس رقم واحد في مصر لكنه في أمم إفريقيا لديه أخطاء وكلفنا 6 أهداف.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن المشكلة في المنتخب الوطني خلال بطولة الأمم الإفريقية، جماعية.

وأوضح أن طريقة 4 – 3 – 2 – 1 هي أنسب طريقة للمنتخب المصري، ويتميز بها فريقي الأهلي والزمالك.



وشدد على ضرورة البدء بمحمود حسن تريزيجيه، وكذلك مرموش، مع ضرورة الاستفادة من استمرارية زيزو، مضيفًا:" صلاح نجم كبير وعمره ما يهرب".

