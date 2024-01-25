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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

«كنت قمر وبوظ الناس بلبنان»| "خناقة" ريهام سعيد وطبيب التجميل تصل إلى القضاء.. ماذا قال؟

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

عملية تجميل ريهام سعيد.. أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلاً واسعًا عقب نشرها صورًا صادمة لوجهها عقب إجراء عملية تجميل على يد أحد أطباء التجميل، لتتصدر ريهام سعيد تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عملية تجميل ريهام سعيد

وفاجأت الإعلامية ريهام سعيد المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور لوجهها عقب عملية التجميل، وعبرت عن مدي استيائها من العملية وعدم نجاحها.

وكتبت ريهام سعيد في منشور لها: "يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لوحدة مختلفة وتقول أنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى أنت حاطتها دي والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور".

وتابعت: "أنت وقعت غلط خالص أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول أنها انا ؟؟؟؟؟ أنت معمول من ايه؟ يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا بوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي".

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