هلا رشدي عن أغنية "الخير والبركة": حبينا نعمل حاجة جديدة.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة خلال برنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي.

وتحدثت الفنانة هلا رشدي، عن دويتو أغنية "الخير والبركة"، مع الفنان محمد الحلو، قائلة: "الفكرة جاءت أن دائما أغاني الأب مع ابنته تكون حزينة وتسبب عياط وبكاء"، لافتة: "حبينا نعمل حاجة جديدة، والأغنية مؤثرة".

وأضافت: "الأغنية فيها مشاعر مؤثرة لكن بروح مبهجة"، مشيرة: "لما فكرنا في الأغنية كنا بندور على رمز للأبوة، وكان الاختيار هو الفنان محمد الحلو".

وكشف الفنان محمد الحلو والفنانة هلا رشدي، خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياتهما الخاصة والفنية.