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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمود فايز: كوبر لاحظ أن فيتوريا مخضوض من أمم إفريقيا

صدى البلد

 

أكد محمود فايز مدرب مساعد منتخب سوريا الأول لكرة القدم، على قدرة منتخب مصر على الفوز أمام الكونغو والصعود لدور الثمانية في كأس أمم افريقيا.

وقال فايز في تصريحات من الدوحة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اللقاء صعب جدا، والمنتخب الكونغولي شرس ولديه لاعبين مميزين، ولكن لديهم الفردية كثيرًا في الملعب، ولكن على المستوى الجماعي ليسوا جيدين، ولكنه منتخب متطور، ومصر قادرة على تحقيق الانتصار، ويجب علينا التركيز واللعب بشكل دفاعي أفضل بعد استقبال 6 أهداف، وأتمنى الشفاء للثلاثي إمام عاشور ومحمد صلاح ومحمد الشناوي".

وأضاف: "يجب استغلال تقدم ظهيري الكونغو للأمام، واستغلال سرعات تريزيجيه ومرموش، وهما يفتقدوا للصبر في الملعب ويريدون الهجوم، ولكن يجب اغلاق الوسط جيدًا وعدم منحهم أي مساحات لاستغلال سرعاتهم، علينا الاعتماد على الهجمة المرتدة مع اغلاق الدفاع".

وتابع: "لدينا لاعبين جيدين في وسط الملعب، في غياب إمام عاشور، وهناك حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد النني، وهو كان يلعب معنا في مركز 6 بجوار طارق حامد، وقد يكون النني تأثر بفترة غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، ومن الممكن عودة زيزو لمركز 8 والبدء بعمر مرموش وتريزيجيه جناحين مع مصطفى محمد في الهجوم".

وواصل: "هناك أزمة آخرى دفاعيا وهي عدم عودة الجناحين لمساندة ظهيري الجنب هاني وحمدي، ويجب حل هذه الأزمة في المباراة المقبلة، واتمنى ان يختار فيتوريا التشكيل الأنسب في اللقاء القادم، وأشعر أن المدرب "مرتبك" بشكل واضح (مخضوض) من البطولة حتى الآن، ولا أعرف هل فوجئ بمستوى البطولة أم الملاعب، هناك شئ غريب، لذلك كنت دائمًا أن يكون هناك مدرب مصري معه قوي يعرف الأجواء بعيدا عن أيمن عبدالعزيز لأنه مدرب جيد وشاب، عكس كيروش الذي أصر على وجود محمد شوقي وضياء السيد معه وكان يسير بشكل جيد".

وزاد: "فيتوريا كان يسير بشكل جيد قبل البطولة، ولكن أمم أفريقيا هي المحك الحقيقي بالنسبة لفيتوريا ولم يظهر بشكل قوي حتى الآن ولدي انطباع بأنه (مخضوض)، وفوجئت بملامح وجه المدرب البرتغالي في مباريات الدور الأول، حتى أن هيكتور كوبر لاحظ ذلك، خصوصا أنه يعرفه جيدًا من وقت تدريبه في الدوري البرتغالي، وأتمنى أن يتم تدارك الأمور".

وأتم:"منتخب مصر في النسخة السابقة مع كيروش كان دفاعيًا أفضل بكثير، لكننا استقبلنا حاليا 6 أهداف، وهو الأمر المقلق في الأمر، رغم اننا نمتلك حجازي وعبدالمنعم وهم من المدافعين الجيدين، ويوجد علي جبر أيضا الذي لعب في كأس العالم، استقبال هدفين في كل لقاء أمر غير جيد مطلقا بالنسبة لمنتخب مصر".

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