القرعة الكاملة لتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2026

أجريت قرعة منافسات الدور الثاني من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حيث ستقام بمشاركة 30 منتخبا يتم تخفيضهم فيما بعد إلى 12 منتخبا، على أن يتأهل منهم 3 منتخبات إلى البطولة التي ستقام عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وحصلت القارة على 3 مقاعد مباشرة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك كمضيفين للبطولة التي ستشهد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقا وإقامة 104 مباراة.

ووفقا لنظام التصفيات الذي جرى الكشف عنه في فبراير الماضي، ستلعب الفرق الأقل تصنيفا مباريات ذهاب وإياب في مارس المقبل للوصول إلى الدور الثاني، حيث تواجه أنجويلا منتخب توركس وجزر كايكوس، فيما تلعب جزر فيرجن الأمريكية في مواجهة جزر فيرجن البريطانية.



وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: أنتيجوا وبربودا - برمودا - جزر كايمان - كوبا - هندوراس.

المجموعة الثانية : جزر البهاما - كوستاريكا - جرينادا - سانت كيتيس ونيفيس - ترينداد.

المجموعة الثالثة: أروبا - بربادوس - كوراساو - هاييتي - سانت لوسيا.

المجموعة الرابعة: بليز - جويانا - مونتسيرات - نيكاراجوا - بنما.

المجموعة الخامسة: دومينكا - الدومينكان - جواتيمالا - جامايكا - الفائز من مباراة جزر فيرجن الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية.

المجموعة السادسة: السلفادور - بورتو ريكو - سانت فينسنت - سورينام - الفائز من مواجهة جزر توركس وكايكوس ومنتخب أنجويلا.

وسيلعب كل منتخب 4 مباريات في الفترة من يونيو 2024 إلى حزيران/يونيو 2025، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى الدور الثالث لثلاث مجموعات، يتأهل أصحاب الصدارة في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.