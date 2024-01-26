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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفاعا عن الصين الواحدة.. بكين تتعهد بإجراءات عسكرية حول تايوان

الصين
الصين

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن جيش التحرير الشعبي أجرى دوريات استعداد حول جزيرة تايوان الأسبوع الماضي.

وأشار وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إلى أن مثل هذه العمليات روتينية؛ متعهدا بتنفيذ المزيد من المناورات والدوريات حول الجزيرة بشكل دوري ومنتظم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "أجرت قيادة المسرح الشرقي التابعة لجيش التحرير الشعبي دورات استعداد مشتركة روتينية مع القوات الجوية والبحرية حول جزيرة تايوان لزيادة تحسين التدريب الواقعي والمهارات القتالية في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".

وأضاف: "سيواصل جيش التحرير الشعبى الصينى تعزيز التدريب والاستعداد القتالي وتنظيم العمليات العسكرية ذات الصلة على أساس منتظم".

وانتقدت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة في 25 يناير لتسببها في "مشاكل واستفزاز" في مضيق تايوان.

كما أبحرت بحرية الولايات المتحدة أول سفينة حربية لها عبر مضيق تايوان الحساس في 24 يناير بعد الانتخابات.

وقالت البحرية الأمريكية، إن المدمرة يو إس إس جون فين مرت عبر ممر في المضيق كان "خارج البحر الإقليمي لأي دولة ساحلية".

وقال الجيش الصيني إن المهمة كانت "تضخيما عاما" وأن قواته راقبت السفينة وحذرتها.

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