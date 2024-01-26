بالدليل.. روسيا تتهم الغرب بتدريب أوكرانيين على أعمال تخريب محطاتها النووية

اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي اليوم الجمعة، أجهزة الاستخبارات الغربية بتدريب مجموعات تخريب أوكرانية على القيام باستفزازات ضد محطات الطاقة النووية الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، خلال مقابلة معه: "يمكنني تقديم أمثلة عن قيام أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي تتضمن خططها القيام باستفزازات ضد محطات الطاقة النووية في الاتحاد الروسي".

وأفادت التقارير بأن روسيا نجحت في تحييد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية هذه في العام الماضي.



وفي سبتمبر 2023، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العناصر الذين تم اعتقالهم والمنتمين لإحدى هذه المجموعات التخريبية اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبا تحت إشراف مدربين بريطانيين.