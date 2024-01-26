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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جزيرة أبو منقار.. موطن المانجروف وعجائب الطبيعة في شرق مصر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

باستثناء الكثير من المواقع السياحية المعروفة في شرق مصر، تبرز جزيرة أبو منقار كواحدة من أهم المقاصد السياحية على سواحل البحر الأحمر، بفضل تنوعها البيئي وثروتها البيولوجية، حيث تتوسط غابات المانجروف العائمة الخلابة.

تمتد أشجار المانجروف على طول سواحل البحر الأحمر، وتكتسي هذه الجزيرة الساحرة بحلة خضراء بهية، مرفقة بألوان مختلفة من الحياة البحرية. يُعتبر المانجروف نظامًا بيئيًا فريدًا وعالي الإنتاجية، يوفر مأوى للكثير من الكائنات البحرية والطيور، مما يمنحها مكانة مميزة في عالم الطبيعة البحرية.

جزيرة أبو منقار: بيئة استوائية تتحف بثروات المانجروف

 

تتميز جزيرة أبو منقار، المقابلة لمدينة الغردقة في شرق مصر، بكثرة أشجار المانجروف، وذلك بفضل نسبة الغطاء النباتي الفريدة التي تتجاوز ربع مساحة الجزيرة. يُضاف إلى ذلك، نمو أشجار المانجروف داخل خور مائي كبير يشكل نظامًا بيئيًا فريدًا يجذب العديد من الكائنات البحرية والطيور.

 تميز بيئي يحتاج إلى حماية

 

يُعتبر المانجروف في جزيرة أبو منقار بمثابة موئل فريد، حيث ينمو بعيدًا عن ضغوط النمو العمراني والتلوث البشري. يتميز بكثافة فريدة ونمو متواصل، مما يجعله يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على توازن البيئة وتوفير مصادر غذاء غنية للحياة البحرية.

 جمال طبيعي يجذب الزوار

 

تُعد جزيرة أبو منقار من أهم المواقع السياحية في شمال البحر الأحمر، بفضل جمالها الطبيعي وثراءها البيئي. تستقطب الجزيرة عشاق الغوص وعشاق الطبيعة، حيث يمكن للزوار اكتشاف عالم متنوع من الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

 

تحديات الحفاظ على جمال الجزيرة

 

رغم الجمال الطبيعي الذي تتمتع به جزيرة أبو منقار، إلا أنها تواجه تحديات بيئية. يُعتبر التلوث على سواحلها الشمالية والغربية من أبرز هذه التحديات، حيث يتسبب انسكاب النفط والمخلفات البلاستيكية في تأثير سلبي على البيئة البحرية.

 

 استدامة وحماية

 

للحفاظ على جمال وتنوع جزيرة أبو منقار، يجب اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية. يشمل ذلك تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذا النظام البيئي الفريد وتنظيف الشواطئ المتأثرة بالتلوث.

 جزيرة أبو منقار عجائب الطبيعة في شرق مصر

تظل جزيرة أبو منقار واحدة من أهم المعالم السياحية في شرق مصر، حيث تجمع بين جمال الشواطئ الرملية وغنى البيئة البحرية، يتعين علينا جميعًا المساهمة في الحفاظ على هذا الموقع الطبيعي الفريد لضمان استمرار جماله وتنوعه للأجيال القادمة.

جزيرة أبو منقار المانجروف السياحة البحرية الشواطئ الرملية البحر الأحمر

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