سقوط متهم جديد في قضية بث القنوات المشفرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

واستكمالاً للجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعتى ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وكذا (مالك محلين وشبكة بث تليفزيونى لاسلكية" ، وشقيقه "شريك ومدير أحد المحلين سالفى الذكر" – مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون، وما أسفرت عنه جهود التحريات ومناقشة المتهمون ..بتحديد مصدر تحصلهم على المضبوطات من(مالك محل لبيع أجهزة البث اللاسلكى – مقيم بمحافظة دمياط) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – عدد 178 قطعة أدوات ومستلزمات شبكات لاسلكية – هاتف محمول – بطاقة إئتمان يستخدمها فى شراء الأجهزة من الخارج) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.