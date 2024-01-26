حشيش أون لاين.. تاجر يروج لبيع المخدرات على فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – سلاح أبيض- مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.