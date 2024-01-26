مشاجرة بين 3 أشخاص تنتهى بوفاة أحدهم في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبالها (طالبَين "بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما"- مقيمان بدائرة القسم) وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلان بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين (عاطل- مقيم بذات العنوان) لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة "مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبحوزته (الأداة المستخدمة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.