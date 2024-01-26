الداخلية تكثف حملاتها على المضاربين بالسوق السوداء في تجارة العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (شقيقين) بدائرة مركز شرطة نجع حمادى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة كهربائية لعد النقود الورقية).

كما تم ضبط (تاجر فضيات) بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.