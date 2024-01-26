بسبب فرصة عمل .. 5 اشخاص يعتدون على آخر بالضرب بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (فنى تركيب كاميرات - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ -له معلومات جنائية) بتضرره من (5 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب والإستيلاء منه على (2 هاتف محمول – متعلقات شخصية) أثناء تواجده بمنزل أحدهم لخلافات مالية بينه وآخر لتحصله منه على مبلغ مالى نظير تدبير فرصة عمل له بالخارج وعدم تمكنه من ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات .. كما أرشدوا عن المتعلقات الشخصية الخاصة بالـمُبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.