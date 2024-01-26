سلاح ومخدرات.. مداهمة أوكار المجرمين في أسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوًعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,100 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - 2 فرد محلى) بحوزة (3 متهمين لأ حدهم معلومات جنائية) و تنفيذ عدد (782) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.