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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

استخدام الوالدين لأدوات الرقابة بتطبيقات الأطفال الإلكترونية في رسالة ماجستير بعين شمس

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ناقشت إسراء عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الباحثة بقسم الاعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس رسالة الماجستير بعنوان (استخدام الوالدين لأدوات الرقابة الأبوية بتطبيقات أطفالهم الإلكترونية وعلاقته بحماية خصوصيتهم الرقمية) تحت إشراف الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي  أستاذ ورئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتور حسن فراج حسن  مدرس الإعلام بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.


وتكونت لجنة الحكم من الأساتذة، الدكتور محمود حسن اسماعيل أستاذ الإعلام بقسم الاعلام وثقافة الأطفال كلية الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس "رئيسا ومناقشا ود.عبد الجواد أبو كب الخبير الإعلامي ورئيس مؤسسة الإعلام الرقمي "مناقشا من الخارج"، والدكتور زكريا إبراهيم الدسوقي  "عضوا ومشرفا".


كانت الدراسة وصفية واعتمدت منهج المسح وتم تطبيقها على عدد من أولياء الأمور وصل عددهم إلى ٣٠٠ مفردة.


ووافقت اللجنة على الرسالة ومنح الباحث درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز.


وجاءت أبرز نتائج الدراسة استخدام الوالدين لأدوات الرقابة الابوية بتطبيقات أطفالهم الإلكترونية وعلاقته بحماية خصوصيتهم الرقمية.

أكدت عينة الدراسة اهتمام أطفالهم استخدام التطبيقات الإلكترونية حيث جاء معدل استخدامهم للتطبيقات مرتفع.


أكدت عينة الدراسة استخدامها لثلاث استراتيجيات للرقابة الأبوية وهي (المقيدة -النشطة- الرقابة بالمشاركة).


أكدت عينة الدراسة أن أدوات الرقابة الأبوية حافظت على حماية الخصوصية الرقمية للأطفال وحمايتهم من انتهاكها.

جامعة عين شمس رسالة الماجستير

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