معتمد جمال يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك استعدادا للرجاء المغربي

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت الإمارات، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي اليوم.

وشرح المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب، وسيمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعداداً للقاء المرتقب أمام الرجاء المغربي، على أن يعلن التشكيل في نهاية المحاضرة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي مساء اليوم الجمعة على ستاد آل مكتوم، في نصف نهائي كأس تحدي دبي، والتي يشارك فيها أيضا كل من أهلي جدة ووهان ثري الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.