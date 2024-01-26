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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات غير متوقعة لمرض العامري فاروق

العامرى فاروق
العامرى فاروق

أعلنت عائلة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلى خبر وفاته صباح اليوم الجمعة إثر أزمة صحية خطيرة.

وحزنت الجماهير على وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والرياضيين والأعلاميين، حيث كان مشهود له بالأخلاق العالية والرفيعة.

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أصيب العامري فاروق بنزيف حاد في المخ أدى إلى وفاته رغم وجوده داخل المستشفى ورعاية الأطباء.

ويعد نزيف المخ المتسبب في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي من المشاكل الصحية الخطيرة التي تتطلب العلاج السريع.

وفي بعض الأحيان يصاب الأشخاص به النزيف المخ أثناء تواجدهم داخل المنزل او في العمل، لذا من المهم معرفة العلامات والأعراض بشكل سريع.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض أهم أعراض نزيف المخ والدماغ المتسبب في وفاة العامري فاروق .

العامري-فاروق
العامري-فاروق

أعراض نزيف المخ والدماغ

تشمل أعراض نزيف الدماغ ما يلي:

صداع شديد، غالبًا ما يكون مفاجئًا وشديدًا.
فقدان الوعي.
ضعف أو خدر في جانب واحد من الجسم.
صعوبة في الكلام أو فهم الكلام.
مشاكل في الرؤية، مثل ازدواج الرؤية أو فقدان الرؤية.
عدم التوازن أو فقدان التنسيق.


تشخيص نزيف الدماغ

يتم تشخيص نزيف الدماغ عادةً باستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). يمكن أن تظهر هذه الاختبارات النزيف داخل الدماغ وتحديد موقعه.

علاج نزيف الدماغ

يعتمد علاج نزيف الدماغ على شدته وموقعه. قد يشمل العلاج ما يلي:

الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم أو الأدوية المضادة للتخثر، يمكن أن تساعد في السيطرة على النزيف.
الجراحة، مثل التدخل الجراحي لإزالة النزيف أو استئصال التشوه الشرياني الوريدي الدماغي، قد تكون ضرورية في بعض الحالات.
 

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