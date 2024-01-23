الفرق بين العصير والفاكهة.. أيهما أفضل للجسم؟

يحتار الكثير من الأشخاص بين تناول الفاكهة طازجة أو شرب العصير ويتساءل أيهما أفضل لصحة الجسم.

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين الفاكهة والعصير وفقا لما جاء في موقع هيلث :

محتوى الألياف: تحتوي الفاكهة على نسبة أعلى من الألياف من العصير والألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد في الشعور بالشبع.

محتوى السكر: يحتوي العصير على نسبة أعلى من السكر من الفاكهة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

محتوى السعرات الحرارية: يحتوي العصير على نسبة أعلى من السعرات الحرارية من الفاكهة الكاملة، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن.

أيهما أفضل؟

بشكل عام، يُنصح بتناول الفاكهة الكاملة بدلاً من العصير، حيث توفر جميع الفوائد الصحية، بما في ذلك الألياف.

ومع ذلك، يمكن أن يكون العصير خيارًا جيدًا في بعض الحالات. على سبيل المثال، يمكن أن يكون العصير طريقة جيدة للحصول على جرعة من الفيتامينات والمعادن إذا كنت لا تأكل الكثير من الفواكه.

إذا كنت تشرب العصير، فمن المهم اختيار عصير طبيعي بنسبة 100٪، وتجنب العصائر التي تحتوي على إضافات السكر أو السكر المضاف.