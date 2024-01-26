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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جرأة واثارة | فستان هيدي كرم يكشف عن تاتو ساقيها

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها بنشر بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

وبدت هيدي كرم بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش لامع، اتسم بشق مثير كشف عن التاتو الكانت أعلى ساقيها ، وعكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع مع وضع لمسات لافتة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٢٧٢٩

وتحرص دائما هيدي كرم على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع  صورها واطلالاتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، عبر حسابها علي "إنستجرام".

 

 أحدث اعمال هيدي كرم في الدراما

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال،ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

كما تشارك الفنانه هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، وتنتظر عرض فيلم "آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التى تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الأحداث فى غزة، الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

أحدث أعمال هيدي كرم في السينما

أحدث أعمال هيدي كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين، وكان آخر أعمالها في الدراما، مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

 

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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٢٦٢٤
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IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٢٦٤٠
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٢٧٢٩
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٢٧٢٩
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٣٤٣٧
IMG_٢٠٢٤٠١٢٦_٠٥٣٤٣٧

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