بالأدوية وعادات يومية .. إليك علاج النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب ألمًا شديدًا وتورمًا واحمرارًا في المفاصل و يحدث عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نرصد لكم اهم طرق علاج النقرس والنوبات الحادة

الأدوية: يمكن استخدام الأدوية لتقليل مستويات حمض اليوريك في الدم، وتخفيف الألم والالتهاب.

التغييرات في نمط الحياة: يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، في تقليل خطر الإصابة بالنقرص.

الأدوية

هناك عدة أنواع من الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج النقرس، بما في ذلك:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs): يمكن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل إيبوبروفين أو نابروكسين، لتخفيف الألم والالتهاب.

أدوية خفض حمض اليوريك: يمكن استخدام أدوية خفض حمض اليوريك، مثل ألوبوزورين أو كولشيسين، لخفض مستويات حمض اليوريك في الدم.

مثبطات زانثين أوكسيديز (XOI): يمكن استخدام مثبطات XOI، مثل ألوبينورينول أو فيبوكسوستين، لخفض مستويات حمض اليوريك في الدم.

التغييرات في نمط الحياة

هناك عدة تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنقرص، بما في ذلك:

اتباع نظام غذائي صحي: يجب على الأشخاص المصابين بالنقرص تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، مثل اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والدواجن والكبد والكلية.

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.

فقدان الوزن: يمكن أن يساعد فقدان الوزن الزائد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم.

انقاص الوزن



علاج نوبات النقرس الحادة

تتطلب نوبات النقرس الحادة عادةً العلاج الطبي. يمكن استخدام الأدوية لتخفيف الألم والالتهاب.

تشمل الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج نوبات النقرس الحادة ما يلي:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs): يمكن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل إيبوبروفين أو نابروكسين، لتخفيف الألم والالتهاب.

كولشيسين: يمكن استخدام كولشيسين لتخفيف الألم والالتهاب.

بريدنيزون: يمكن استخدام بريدنيزون لتخفيف الألم والالتهاب.

الوقاية من النقرس