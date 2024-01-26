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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إقبال كثيف على إصدارات وزارة الأوقاف في ثالث أيام معرض الكتاب

جناح وزارة الأوقاف
جناح وزارة الأوقاف

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إقبالًا كثيفا على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.

إقبال كثيف على إصدارات وزارة الأوقاف في ثالث أيام معرض الكتاب

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزواره بالمعرض الدولي للكتاب الخامس والخمسين بالقاهرة بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (صالة 4 - 46 B) منها:

أ: مجموعة إصدارات اللغة العربية فقط بــ 100 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا.

ب: مجموعة الفتاوى 20 جزءًا بألف جنيه بدلا من 1500 جنيه.

جــ: شنطة الفكر الوسطي بـ100 جنيه بدلًا من 200 جنيه.

د: خصم 25% على موسوعة الثقافة الإسلامية بــ135 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا.

ولحجز نسختك من هذه المجموعات سجل على الرابط التالي : اضغط هنا

رسائل وزير الأوقاف من مسجد الشرطة: الإسلام أعلى منزلة الشهداء.. مصر دولة لا تبغي لكنها نار تحرق المعتدي.. والمصريون يثقون في الرئيس السيسي

مجلس الحديث  السابع  لقراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار

تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي، يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب: استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله الصبر على ما يشق من أمره.

وأوضحت أن ذلك يأتي، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الأذكار والأدعية النبوية اقتداء بنبينا (صلى الله عليه وسلم) في المداومة عليها والتماسًا لبركتها والدعاء بما دعا به الحبيب (صلى الله عليه وسلم) رجاء الاستجابة.

وسينعقد المجلس في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- أ.د/ أحمد عمر هاشم  - عضو هيئة كبار العلماء .

2- أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

3- أ.د/ صبحي عبدالفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

4- أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

ويمنح المجلس، إجازات، على يد كبار علماء الحديث؛ لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم.

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