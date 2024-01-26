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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: قرار «العدل الدولية» خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الكويتية، أن قرار محكمة العدل الدولية، يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال، التي طالت بالتدمير، جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة، التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة، راح ضحيتها 20 شهيدا، و150 إصابة، منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء؛ نتيجة خطورتها، وعدم توفر الإمكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي قدراته.

ودعت الجهات الدولية كافة، إلى ضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لأقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وامراض الدم والامراض المزمنة وغيرها من الاحتياجات الأساسية المهمة.

كما طالبت صحة غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي والضغط للإفراج عنهم.

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