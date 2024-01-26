ابنة غادة عبد الرازق تسحر العيون بإطلالة تبرز جمالها

شاركت روتانا القزاز، ابنة غادة عبد الرازق، متابعيها، أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت ابنة غادة عبد الرازق، بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت توب أنيق أبيض اللون، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بِحُرِّيَّة فوق كتفيها بشكل جذاب، ووضعت مكياجًا ناعما أبرز جمال ملامحها.

وتتميز روتانا القزاز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل “تلت التلاتة” المكون من 15 حلقة، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولته أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

تدور قصة مسلسل تلت التلاتة، حول 3 شخصيات، تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.