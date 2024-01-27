تحذير عاجل من الداخلية لاصحاب السيارات المتروكة فى الشوارع

أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارة المنتهية في 2024

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- نموذج طلب تجديد أو ترخيص السيارة الملاكي.

3- شراء ملف خاص بالتجديد حسب مدة الترخيص.

4- سداد الضرائب والرسوم المقررة على السيارة كشرط للترخيص.

5- دفع التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية عن وقوع حوادث السيارة.

6- شراء مثلث عاكس للضوء وأيضًا حقيبة للإسعافات الأولية وكذلك طفاية الحريق داخل السيارة.

7- تحقيق شروط الأمن والمتانة في السيارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

8- يشترط ألا تقل سن المتقدم للحصول على رخصة السيارة عن 18 سنة.

9- يشترط أن يُجيد قائد السيارة القراءة والكتابة، أو أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية.