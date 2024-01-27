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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خصمي اللدود| تعليق غريب من جوارديولا على رحيل كلوب عن ليفربول

جوارديولا - كلوب
جوارديولا - كلوب

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن رأيه في إعلان نظيره الألماني يورجن كلوب، الجمعة، اعتزامه مغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الإسباني، عقب فوز السيتي على مضيفه توتنهام هوتسبير 1-0، الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، عن قرار كلوب، في تصريحات لقناة "ITV": "أنا متفاجئ قليلا بهذا الخبر، فهو مدرب مذهل".

وأضاف: "رغم عدم معرفتي به شخصيا عن قرب، إلا أنني أظن أنه شخص رائع أيضا.. لذا أشعر أنه عند رحيله بنهاية الموسم، جزء منا في مان سيتي سيغادر معه، لأن ليفربول تحت قيادته كان أشرس منافسينا لسنوات".

وتابع: "على الصعيد الشخصي، كلوب كان خصمي اللدود، سواء عندما كان في دورتموند (حينما كان جوارديولا مدربا لبايرن ميونخ) أو هنا، لذا سأفتقده بشدة".

واستطرد جوارديولا مازحا: "سأكون مسرورا قليلا، لأنني سأتمكن برحيله من الخلود للنوم في الليل بشكل أفضل قبل مواجهة ليفربول.. لكني أتمنى له التوفيق، وحتما سيعود من جديد".

وأبدى تفهمه رغبة كلوب في التوقف قليلا عن العمل، قائلا: "كل المدربين يمكنهم فهم أسبابه، خاصة عندما تبقى في المكان نفسه لسنوات عديدة، وهذا ما حدث لي في برشلونة".

مانشستر سيتي يورجن كلوب ليفربول السيتى

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