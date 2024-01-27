شبيه آيفون وسعره رخيص جدا.. أحدث موبايل Infinix لمحدودي الدخل

قامت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، بتوسيع تشكيلة هواتفها الاقتصادية Smart 8، من خلال إطلاق إصدار جديد تطلق عليه اسم Smart 8 Pro، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات هاتف إنفينيكس Smart 8 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، يتميز هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Smart 8 Pro، بشاشة منحنية من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على فتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون والتي توفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

يتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر.

Infinix Smart 8 Pro

يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD، يعمل هاتف إنفينيكس Smart 8 Pro، بواجهة المستخدم Infinix XOS 13 بنظام التشغيل Android 13.

وبالنسبة للتصوير الفواتواغرفي، يحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مساعد عدسة AI وفلاش حلقي رباعي LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Smart 8 Pro

ويستمد هاتف Infinix Smart 8 Pro، طاقته من بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، وللأمان، يوفر الجهاز ميزات مثل فتح الوجه ومستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب.

ويأتي هاتف Infinix Smart 8 Pro، مزودا بميزات أخرى، مثل شبكة الواي فاي Wi-Fi 802.ac وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، وتبلغ أبعاد الجهاز 163.6 × 75.6 × 8.5 مليميتر ويزن حوالي 189 جراما.

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro

يتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro، في 4 ألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأزرق، للبيع مقابل سعر حوالي 100 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3.085 جنيها مصريا).