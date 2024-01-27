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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه آيفون وسعره رخيص جدا.. أحدث موبايل Infinix لمحدودي الدخل

Infinix Smart 8 Pro
Infinix Smart 8 Pro

قامت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، بتوسيع تشكيلة هواتفها الاقتصادية Smart 8، من خلال إطلاق إصدار جديد تطلق عليه اسم Smart 8 Pro، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات هاتف إنفينيكس Smart 8 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، يتميز هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Smart 8 Pro، بشاشة منحنية من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي الشاشة على فتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية  الموجودة بهواتف آيفون والتي توفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

 

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يتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر.

Infinix Smart 8 Pro

يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD، يعمل هاتف إنفينيكس Smart 8 Pro، بواجهة المستخدم Infinix XOS 13 بنظام التشغيل Android 13.

وبالنسبة للتصوير الفواتواغرفي، يحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مساعد عدسة AI وفلاش حلقي رباعي LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Smart 8 Pro

ويستمد هاتف Infinix Smart 8 Pro، طاقته من بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، وللأمان، يوفر الجهاز ميزات مثل فتح الوجه ومستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب.

ويأتي هاتف Infinix Smart 8 Pro، مزودا بميزات أخرى، مثل شبكة الواي فاي Wi-Fi 802.ac وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، وتبلغ أبعاد الجهاز 163.6 × 75.6 × 8.5 مليميتر ويزن حوالي 189 جراما.

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro

يتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8 Pro، في 4 ألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأزرق، للبيع مقابل سعر حوالي 100 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3.085 جنيها مصريا).

Infinix Smart 8 Pro
إنفينيكس Infinix إنفينيكس Smart 8 Pro Smart 8 Pro Infinix Smart 8 Pro

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