بـ44 ألف جنيه.. شاهد هاتف الألعاب الأسطوري من Asus بمواصفات خارقة

طرحت شركة أسوس Asus، هاتف الألعاب الرائد ROG Phone 8 Pro، للبيع في الأسواق الهندية كأول سوق دولي للهاتف، وهو معروض للبيع الآن من خلال الموقع الهندي الرسمي لشركة Asus.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف أسوس الجديد Asus ROG Phone 8 Pro، باللون الأسود فقط، مع خيارين للذاكرة بسعة 16 + 512 جيجابايت، و24 + 1 تيرابايت، بسعر 1140 دولار (أي ما يعادل 35.177 جنيها مصريا)، و1445 دولار (أي ما يعادل 44.588 جنيها مصريا)، على التوالي.



ويطلق على طراز ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 24 جيجابايت اسم Asus ROG Phone 8 Pro Edition، وهو يأتي مزودا بملحق التبريد ROG AeroActive Cooler X، والذي سيكون متاحا أيضا للشراء بشكل منفصل مقابل 70 دولار (أي ما يعادل 2.160 جنيها مصريا).

أسوس ROG Phone 8 Pro

مواصفات أسوس ROG Phone 8 Pro

يعمل هاتف ROG Phone 8 Pro بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ROG UI، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

أسوس ROG Phone 8 Pro

يمتاز هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 165 هرتز، ومحمية بطبقة حماية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، وتمتاز بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

أسوس ROG Phone 8 Pro

يحتوي هاتف أسوس ROG Phone 8 Pro، بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 30 وات، ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو، كما أنه يحتوي على مصفوفة 341 Mini-LED قابلة للتخصيص في الخلف.