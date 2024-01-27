بعد رحيل كلوب| هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟.. ومفاجأة في فبراير

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب في خبر صادم الجمعة أنه سيترك ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي استلم الإشراف عليه منذ 2015.

رحيل كلوب

وبرر كلوب البالغ عمره 56 عاما قراره بقوله لموقع ليفربول: "الأمر هو أن، كيف يمكنني أن أوضح ذلك، طاقتي نفدت. ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أنني كنت أعلم منذ فترة طويلة أنني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكنني بخير الآن. أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارا وتكرارا".

وقال كلوب، عبر قناة ليفربول الرسمية: "سأرحل عن النادي بنهاية الموسم، أعلم أنه قرار صادم للكثيرين عندما تسمعوه لأول مرة، ولكن بإمكاني تفسيره".

وأضاف: "بالتأكيد أحب كل شيء يتعلق بهذا النادي والمدينة والجماهير والفريق والجهاز الفني، وكل شيء".

وأوضح المدرب الألماني: "اتخذت هذا القرار لإقتناعي التام أنه القرار الأمثل لأن طاقتي نفدت".

استدرك كلوب: "لا أقصد أنني أواجه مشكلة في الوقت الحالي، بل أنا بحالة جيدة، ولكن لم يعد بإمكاني ممارسة عملي مرارا وتكرارا".

وأتم يورجن كلمته، بقوله: "وبعد كل هذه السنوات واللحظات التي عشناها معا وما مررنا به أكن لكم كامل الحب والاحترام، وأنا مدين لكم بقول الحقيقة، وهذه هي حقيقة قراري".

جدير بالذكر أن تم تعيين يورجن كلوب مدربًا لليفربول في 8 أكتوبر 2015، وقد جمع العديد من الألقاب خلال هذه الفترة، أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويأتي إعلان كلوب وليفربول في صدارة الدوري الممتاز بعد 21 مرحلة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وسيبقى اسم المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند خالدا في تاريخ ليفربول، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضا عامي 2018 و2022، إضافة إلى إحراز الكأس الإنجليزية (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

ومع إعلان كلوب رحيله مع نهاية الموسم، بدأت من الآن تطرح أسئلة حول هوية المدرب الذي سيخلف العبقري الألماني على رأس الإدارة الفنية لليفربول.

ويبرز في قائمة المرشحين أربعة مدربين وهم:

بريندان رودجرز: لن يكون المدرب الإيرلندي غريبا على جماهير ليفربول، حيث سبق وعمل في ليفربول خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 في مرحلة انتقالية لـ"الريدز".

جوزيه مورينيو: سيتم طرح اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من ضمن المرشحين لقيادة ليفربول، لما له من خبرات في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، ويشار إلى أن مورينيو الآن بدون ناد بعد رحيله عن روما الإيطالي في خطوة مفاجئة لعشاق النادي العاصمي، خصوصا أنه أعاده للمنافسة وقاده لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي، ورفض أكثر من عرض أبرزهم من السعودية.

تشابي ألونسو: يملك المدرب الإسباني الشاب اسما جيدا الآن على الساحة الأوروبية، حيث يقدم فريقه باير ليفركوزن الألماني أداء قويا في "البوندسليغا" والدوري الأوروبي، وسبق لألونسو حمل ألوان نادي ليفربول كلاعب بين العامين 2004 و2009 وتألق بشكل لافت في صفوفه لينتقل بعدها لريال مدريد.

ستيفن جيرارد: يمتلك ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، الآن كل الحق للمطالبة بالعودة إلى ناديه من بوابة عالم التدريب، بعدما خاض عدة تجارب في أوروبا والسعودية، ورغم أن جيرارد يرتبط بعقد ضخم مع الاتفاق السعودي حاليا، إلا أنه لن يتأخر أبدا إذا ناداه النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، خصوصا أنه سيخلصه من المعاناة التي يعيشها مع ناديه في دوري روشن السعودي، وهناك سبب واحد قد يجعل ليفربول يفكرا مليا قبل تعيينه جيرارد وهو أن الأخير لم ينجح في تجربته الوحيدة في الدوري الإنجليزي عندما أشرف على تدريب أستون فيلا حيث تمت إقالته لسوء النتائج.

هل ينتقل للدوري السعودي ؟

تعيش جماهير ليفربول حالة من الصدمة والقلق بشأن مستقبل فريقها وأبرز نجومه وفي مقدمتهم صلاح، وذلك بعد إعلان كلوب أنه سيترك النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي استلم الإشراف عليه منذ 2015.

وأشرف كلوب بنفسه على صفقة تعاقد ليفربول مع صلاح في العام 2017 من روما، ليصبح بعدها النجم المصري أحد أكثر المهاجمين تهديفا في تاريخ النادي الأحمر.

ومدد صلاح في العام 2022 عقده في ملعب "أنفيلد" بعد أشهر فقط من قيام كلوب بنفس الخطوة، ووقع المصري حينها حتى عام 2025 بينما مدد المدير الفني الألماني عقده مع ليفربول حتى عام 2026.

ولعب كلوب دورا رئيسيا في إبقاء صلاح في النادي الأحمر عندما بدأت الشائعات تدور حول إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تلقيه عروضا مغرية من الدوري السعودي خاصة من اتحاد جدة.

ومما لا شك فيه أن رحيل كلوب سيثير شكوكا جديدة حول ما إذا كان صلاح سيبقى باللون الأحمر، خاصة بعد أن تمكن النادي من صد العروض المغرية من الأندية في المملكة العربية السعودية في الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن تعود الأندية السعودية مرة أخرى لملاحقة صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أي بعد رحيل كلوب الذي ساهم بشكل كبير في تطور النجم المصري الذي قدم تحت قيادته مستويات لم يقدمها مع أي مدرب آخر.

ويأتي أمام محمد صلاح المسار الأول في مستقبله بعد رحيل يورجن كلوب وهو الاستمرار حتى نهاية عقده مع ليفربول والذي سينتهي في 2025، والتمديد معهم لموسم أو موسمين آخرين وبعدها والاعتزال في «الآنفيلد» ليستمر في كسر الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، حتى يختتم مسيرته الكروية كأسطورة كبرى للريدز.

وفي المسار الثاني أمام محمد صلاح وهو الخضوع للعروض المقدمة له من الدوري السعودي والمتمثلة في كل من اتحاد جدة والهلال براتب خيالي وينهي مسيرته الكروية في دوري روشن مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني زميله السابق في ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون المسار الثالث لمحمد صلاح هو الانتقال إلى النادي الذي سيرحل له الألماني يورجن كلوب في وجهته المقبلة، من أجل استمرار العلاقة التي تربط بين اللاعب والمدرب خلال المواسم الأخيرة لهما معًا في ليفربول والنجاحات الكبرى التي حققوها معًا داخل مسرح «الآنفيلد».

مفاجأة بشأن صلاح

شهدت الساعات الماضية تطورات في حالة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يتلقي العلاج حاليا في إنجلترا بعد تعرضه للإصابة رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحديدا خلال لقاء غانا بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» فإنه بعد 24 ساعة تأهيل في نادي ليفربول داخل مركز «أكسا» الخاص بالريدز، فإن هناك تطور جديد في حالة محمد صلاح يفاجئ منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديموقراطية في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن محمد صلاح سيغيب عن دور الستة عشر لمنتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية، لكن المفاجأة القوية، والتي جاءت بعد يوم واحد على تأهيله في ليفربول، أنه قد يُشارك بالأدوار المقبلة بحال تقدم «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا، إذ أنه قد يكون متاحًا في ربع النهائي يوم 2 فبراير، وأيضا نصف النهائي 7 فبراير، والنهائي يوم 11 فبراير.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية، تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، في لقاء لحساب دور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا، والذي يسعى خلاله الفراعنة لخطف تذكرة العبور لربع نهائي البطولة القارية.