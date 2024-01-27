محطة المنشية 2 بمياه الإسكندرية تحصل على شهادة الجودة لإدارة نظام الطاقة

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بمحطة المنشية (2) وفدا من البرلمان الألماني، وذلك في إطار التعاون المشترك بين برنامج إدارة مياه دلتا النيل (NDWMP) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة مجهودات التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة استدامة شهادة الجودة (TSM) وشهادة (ISO) الطاقة، التي تعد إحدى نتاج التعاون المشترك.

وتضمنت الزيارة المرور على وحدات المحطة، والتأكد من تطبيق أساليب التشغيل القياسي والصيانة القياسية وإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى جميع نواحى العمل، كما تم عمل محاكاة لتجارب تسرب غاز الكلور والأماكن المغلقه بواسطة عمالة مدربة وعلى أعلى درجة من الجاهزية للتعامل مع أي تسريب في حالة وقوع أزمات.

على الجانب الآخر، تم منح شهادة إدارة الطاقة 2018-50001 ISO لمحطة المنشية (2) كونها من المحطات النموذجية، والحاصلة على أعلى شهادات الجودة، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف الى حصول كافة محطات الشركة على شهادة المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الطاقة.

وتعتبر شركة مياه الإسكندرية أول شركة تحصل على هذه الشهادة من بين الشركات التابعة للشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال تنسيق الجهود بين كل من الإدارة العامة لترشيد الطاقه وإدارة توكيد الجودة بالإدارة العامة للمكتب الفني، ومحطة المنشية (2).

وتسلم المهندس أحمد جابر الدرع الخاص بالوكالة الألمانية (GIZ) تقديرا لما تبذله الشركة من مجهودات الشراكة والإستدامة لجميع متطلبات البرامج الخاصة بالوكالة.

وقد هنأ المهندس أحمد جابر جميع العاملين بالشركة على هذا النجاح متمنيا للشركة مزيدا من التقدم والإزدهار.