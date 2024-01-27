كيلو مخدرات و25 قطعة سلاح.. سقوط مروجى الافيون في أسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الأفيون وكذا الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – 20 فرد محلى – 5 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – دراجة نارية "بدون ترخيص").. بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (450,000 أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.