شخصية محترمة ومهذبة| مرتضي منصور ينعى العامري فاروق بكلمات مؤثرة

نعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية امس الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعى المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بكل الحزن والأسي الوزير السابق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الشخصية المحترمة المهذبة".

وتابع: "يتقدم لأسرته ولأسرة النادي الأهلي، أعضاء وجمعية عمومية وجماهير، العزاء في فقدان هذا الرياضي العظيم".

وأتم: "لقد كنت منذ أيام قليلة أتواصل مع شقيقيه للاطمئنان عليه".

كان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية خلال وجوده في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، منذ نحو 80 يوما، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.